加利科技有限公司今日遭查獲將大陸進口的口罩混充實名制口罩賣出，經食藥署了解後，發現自8月起加利進口了337萬片，流入雙北、宜蘭等地。消息一出，有網友立刻檢查家中領到的口罩，竟有高達3分之一都是來自加利，並印有carry mask鋼印，其他網友看到後更仔細分析出究竟哪些真的是大陸製。

一名家住新莊的網友在PTT上發文透露，他回家後趕緊檢查口罩的庫存，沒想到竟發現有3分之一印有carry mask，也就是來自加利的口罩，從他PO出的照片可以看到，有數十片carry mask鋼印的口罩，但鋼印卻明顯不一樣。

網友曬出口罩，三分之一來自加利，圖中加利的鋼印有兩種。（摘自PTT）

原PO表示，「三分之一都是加利，圖中左邊是一個月前領的，右邊是上禮拜領的，鋼印字體明顯不一樣，這幾天根本戴心酸的啊」，有其他網友看到後安慰，「我買整盒更慘」、「買整盒的可以換貨嗎」，還有網友分析，「右邊那兩排大陸的，鋼印分比較開」、「左邊的字體密集比較漂亮應該是台製」。

加利科技公司8月輸入了337萬片的非醫療用口罩，在廠內改裝分標後，混充醫療用銷售，事實上，早在今年3月，加利就曾進口一批非醫療用口罩遭退運，原因是當時這批口罩上印有MIT，但進口口罩不應該印上MIT，因此遭到海關退運。

(中時新聞網)