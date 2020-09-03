口罩國家隊加利科技混用大陸製口罩遭查獲，公司喊冤有無法負荷國家徵用數量的壓力，對此經濟部駁斥，是想多外銷的「藉口」，當初都是依據廠商生產能力核配數量，怎會現在說目標數太多。

對於這家違規的廠商加利科技，經濟部長王美花表示，在原來統計進口部分，就知道它有進口大陸口罩，目前檢調已在調查中。至於當初開放定額徵用、自由買賣時，就有注意統計每週從台灣出口、進口狀況。後市場裡面，也有去監控有無非醫藥口罩去標示醫藥口罩。

由於加利喊冤有去反映調降徵用數量不被接受，壓力太大才混充。經濟部官員指出，當初全額徵用改定額徵用，廠商只要繳給國家一定數量後，其餘可在國內、國外自由買賣，這應是廠商想要外銷的藉口。畢竟當初徵用口罩工廠數量，都有依據其產能大小去作合理分配。

經濟部表示，目前口罩徵用全由指揮中心衛福部調派，廠商生產出來後，會送到指定地點，郵局再去載運到各藥局。經濟部會由標準檢驗局不定時到市場做抽驗。現在廠商以大陸製混充MIT，這會跟指揮中心合作，看是哪個環節出問題，再去改進。

由於這家加利科技有拿到國家建造的92台口罩機台其中1台，後續是否追回機台？王美花說，後續會有一些相關配套措施來執行。經濟部表示，受捐贈機台，廠商需先無償上繳500萬片口罩，這部分加利是已經繳交，後續是否仍要追回，需再研究。

(中時 )