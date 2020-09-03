國家隊口罩出現大陸製，加利科技老闆林明進晚間出面說明 (影音／中時電子報)

位於新北市八里的國家口罩隊一員「加利科技公司」遭踢爆，使用陸製口罩混充台製「魚目混珠」，老闆林明進晚間電訪喊冤，強調引進的陸製「工業級」頂規口罩防護力達99.9％，比台灣醫用口罩95％標準還要高，黑心廠商罵名「我無法接受！」更嗆，最好把我踢出國家隊！

林明進指控，政府徵收口罩計算方式是以國軍24小時駐守全產出量的46％，不過自從6月起國軍撤離後，有大廠拒絕繳交，他們關係不好小廠，就要幫忙補足缺口，像他七月要多交7.2％、八月6.8％，產線壓力很大，但是關係好的廠商可繳交40％甚至不到。

老闆林明進為口罩品質掛保證，還怒嗆政府最好把他踢出口罩國家隊。（許家寧攝）

讓他最委屈的是，林明進說，國內醫用口罩政府只規定95％就可以了，但他工廠引進台灣的口罩防護效率高達99.6到99.9％，用的是最好的東西，工業級最頂規的口罩，保證在全台數一數二，一般國內口罩還做不到，絕非黑心口罩混充！

林明進說，引進大陸口罩是他不對，但是也是迫於無奈，他說，大陸安徽這家老闆和他很熟，主要是外銷美國、日本，是大陸少數可外銷的工廠，品質穩定，也質疑，食藥署為什麼不盡快公布紡織研究所檢測成果，安定民心，若他的口罩防護很差，被罵黑心他願承擔。

被問到大陸製口罩許可證為何沒有抽掉？他坦承工讀生篩檢時未做確實，是公司的疏失，至於被踢爆後，林明進說「開心到想放鞭炮！」，希望政府把他踢出國家隊，他就可以直接外銷國外，因為國內品質沒有幾家工廠可以和他匹敵。

對於恐涉及藥事法和詐欺，林明進說，他的錯他願意承擔，但是「我哪裡詐欺？」所有東西是半成品進入台灣，在工廠篩選、品管及檢測，照ISO定義就視為他公司的生產品，他敢打LOGO以公司聲譽做擔保，他絕對不接受這指控。

(中時 )