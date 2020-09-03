原本裕隆總教練邱大宗3日在末節開始告訴「男模」呂政儒，「你只要再打兩分鐘就可下場休息！」沒想到他打完兩分鐘又是兩分鐘，最後竟然打滿末節沒有下場，攻下全場最高21分的呂政儒說：「反正就當打HBL就好！」裕隆終以81比70擊退台啤拿下4連勝。

「以前打HBL就是這樣連打7天，後來UBA也曾13天內打了12場，」呂政儒表示，「就算我回春吧，畢竟這次夏季挑戰賽賽程就這樣安排，加上這場比賽很關鍵，贏了我們就可確保5分積分，接下來想要闖進冠軍賽也有8成把握。」

呂政儒不僅末節沒被換下場休息，甚至才打32秒，他就吞下個人第4犯，沒想到最後他沒有犯滿畢業，還在末節持續貢獻三分火力，「邱教練真的告訴我，末節只打兩分鐘就可休息，沒想到最後還是沒把我換下來，幸好我的體力夠好。」

邱大宗賽後坦承，自己原本真的只想讓呂政儒末節打兩分鐘就好，「可是場上太需要他了，想要換人當然必須越換越好，有了男模在場上，我們的進攻也能比較全面。其實不只是男模，李愷諺、斑霸與林宜輝等球員末節都在場上各盡其職。」

今年選秀榜眼斑霸也替裕隆貢獻19分、8籃板，上季效力台啤的李愷諺8分、4籃板及3助攻，他在賽後走過媒體席被問到是否在裕隆打得比較快樂？他沉默不語走了過去，然後回頭說：「你們沒看到我笑了嗎？」這句話一切盡在不言中。

(中時 )