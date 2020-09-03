高價老三祥碩（5269）近期面臨搶單傳聞侵擾，導致股價連日遭壓抑。摩根士丹利、摩根大通證券此時齊力闢謠相挺，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫強調，客製化設計專案屬贏家通吃局面（either hero or zero），聯發科（2454）將無法分食祥碩握有的超微（AMD）訂單，市場擔憂已過度反應。

市場近期傳出，超微將把PC相關裝置的晶片組委外代工訂單交給聯發科，取代現有的祥碩，但是，楊維倫經過多方調查，提出三大理由駁斥市場的擔憂過分誇張，力挺祥碩基本面未受影響。

首先，產業調查顯示，聯發科是在數據機、藍牙、筆電使用的Wi-Fi晶片上與超微合作，相對祥碩負責主板、桌機、伺服器所用的USB、SATA與PCIe高速介面IC晶片，二者間毫無干係。其次，晶片組更趨近特殊應用晶片（ASIC）導向，首重應付客製化需求，而不是商品化生產，代表贏者全拿，很難存在第二供應商，換句話說，聯發科不太可能搶走祥碩的超微訂單。

再者，祥碩再高速介面的技術與矽智財耕耘超過十年，建立起領先地位，其毛利率持續進步、營運紀錄優異，楊維倫看好祥碩將保持亮眼表現。基於祥碩在USB 20G、USB 40G取得寡占地位（duopoly），有助未來幾年繼續贏得超微晶片組專案。

外資圈對祥碩前景最看好的摩根大通、摩根士丹利、花旗環球證券，賦予的推測合理股價分別是2,234、2,220與2,200元，「2」字頭已是共識。

楊維倫重申，市場迄今仍太過保守看待祥碩2020～2022年的獲利上升力道，股價近期的震盪拉回提供絕佳買點。

(工商 )