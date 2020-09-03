紡織指標股聚陽（1477）最新公告8月營收，繳出年增28％、月增逾四成的優異成績，更近期連續獲得本土投顧雙雄、匯豐證券叫好，受惠下半年急單挹注，推測合理股價上看231～245元區間。

匯豐證券台灣區研究部主管陳建名指出，聚陽來自關鍵客戶Target、日本大客戶的休閒服與一般服飾急單需求持續強勁，不僅挹注第三季營運，也改善產品毛利組合，這股氣勢將可延續到年底，因此將推測合理股價調升至235元。

聚陽受惠居家服、睡衣、高CP值運動服訂單大增，使工廠生產效率大幅提升，大型本土投顧研判，下半年毛利率、營業利益率可望優於預期，美金計價營收第四季可望維持年增長5～10％，訂單優於預期之趨勢可望延續至2021年第一季。

就聚陽大客戶表現來看，訂單動能來自Target與GU。聚陽營收約20％來自Target，是其自有品牌運動服飾All In Motion第二大供應商，以及睡衣主要供應商，法人看好Target全年訂單有機會年增近四成；另一方面，聚陽為GU第一大供應商（營收占比約23％），GU訂單今年可望年增20％，雙雙加持聚陽營收與獲利。

(工商 )