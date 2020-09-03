氣象局表示，今晚至明(4)日清晨受低壓帶影響，中南部及澎湖地區仍有局部短暫降雨，白天之後環境風場偏東北風或北風，各地水氣減緩可見陽光，至於第10號中度颱風海神下午2時位於台灣東南東方約1720公里的海面上，未來強度持續增強，有可能來到強烈颱風等級，將朝日韓方向前進，對台灣沒有直接影響。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天受低壓帶影響，北部雨勢較今天稍緩，不過基隆北海岸及山區有降雨發生機率，由於水氣大多在西南部與東半部，中午過後午後雷陣雨會明顯，並有局部較大雨勢發生的機率。

天氣風險臉書專頁表示，下周日(6)到下周一，海神颱風將以巔峰姿態，橫掃日本九州後再掠過韓國釜山，颱風強度、範圍都會相當可觀，台灣這兩三年剛好沒有很嚴重的颱風侵擾，但對於這種重大災害的防災意識千萬不能忘記。

雖然海神颱風對台灣沒有直接影響，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖在這周末到下周一(7)要留意長浪發生的機率，尤其基隆北海岸有突發性大浪發生機率，要特別留意。

溫度方面，各地高溫約33至35度，沒下雨時天氣較為悶熱。

(中時 )