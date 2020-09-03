今天是九三軍人節，藝人邰智源在網路節目「一日憲兵」中實地體驗國軍憲兵的訓練以及執勤過程，影片中總統蔡英文也驚喜現身三位主持人的哨點，看到邰智源時，第一時間總統也驚覺「今天憲兵胖一點」！
蔡英文稍早在臉書上發文感謝邰智源與「木曜四超玩」節目團隊，身體力行挺國軍，表示這次「一日憲兵」拍攝，最後挑戰是到憲兵211營，執行總統府的戍衛任務；邰智源曾跟她說，對於這次的體驗，「在吃得消和吃不消的臨界點」，因此更能感受到國軍弟兄姊妹的辛苦。這集選在九三軍人節上線，也是想跟大家致敬。
蔡英文特別感謝「木曜四超玩」節目團隊，該團隊曾拍攝「一日傘兵」、「一日空軍飛行員」等與國軍切身相關的節目，讓民眾能夠更加貼近的認識國軍，相信網友們都可以感受到這份向國軍致敬和感謝的心意。
蔡英文也在文末告訴邰哥，身材不是最重要，保家衛國的意志最重要，期待邰智遠繼續挑戰「一日國軍」系列。
(中時新聞網)
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