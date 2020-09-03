繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）2日發布基於Ampere 架構的3款GeForce RTX 30系列繪圖處理器(GPU)，包括RTX 3070、RTX 3080，以及最頂級規格的RTX 3090，NVIDIA執行長黃仁勳表示，這是GeForce產品線有史以來最大升級，這也讓NVIDIA股價近期持續創下新高紀錄，成為半導體產業市值第三高的企業。

NVIDIA受惠於高效能運算(HPC)、資料中心、AI等領域快速成長，帶動GPU需求暴增，該公司股價也絲毫未受新冠肺炎疫情衝擊，讓該公司市值更是在7月初超過美國處理器巨頭英特爾(Intel)。8月起急起直追南韓科技大廠三星電子，截至8月27日總市值，NVIDIA的市值達3116億美元，成為全球第三，近日更有資料顯示，NVIDIA市值超越三星，成為全球第二，僅次於台積電。

NVIDIA在5月份發布1款將專用於資料中心的GPU「A100」，電晶體數量高達594 億個，成為當時全球最大7奈米製程晶片，目前最新消息指出，由Google Cloud以及Microsoft Azure對對該產品提出使用申請，被視為擴展資料中心業務的重要指標。

黃仁勳在1993年創立NVIDIA，專攻遊戲機業務，並在1999年8月發表GeForce 256該產品首次提出圖形處理器(GPU)的概念，並開啟RIVA PC GPU產品線，在此之前很少被視為一個獨立運算單元。此後包括英特爾、AMD等廠商也加強在該領域的業務。

據《日經中文網》報導，早在1998年，NVIDIA就委由台積電代工生產，並在2000年後陸續為Microsoft Xbox、Sony PlayStation遊戲機提供GPU，並在2015年起投入AI、自駕車等領域。NVIDIA也在同期間獲得巨大進展，雖一度在挖礦潮退燒、新冠肺炎疫情爆發之際受挫，但在遠端需求大暴增之下，2021年財年第二季度的資料中心業務比重，首度超越遊戲機本業業務。

NVIDIA曾在2017 年底到 2018 年間受到全球加密貨幣挖礦狂潮推升GPU需求大增，股價也推升到當時歷史新高，但2018年底面臨挖礦潮退燒，加上遊戲本業需求銳減，導致NVIDIA營運一度面臨危機。

當時《紐約時報》報導指出，黃仁勳在過去幾年將NVIDIA的遊戲機業務逐漸轉進AI 深度學習業務，也就是資料中心業務的核心，順利替NVIDIA擴展一條新營運道路，如今財報公布，驗證黃仁勳選擇沒錯。

NVIDIA今年以來所增加的市值，要比競爭對手英特與AMD還要多，至於為何NVIDIA最新推出的3款GPU採用三星8奈米製程，而不是最新技術的5奈米製程，甚至使用台積電的先進製程技術，黃仁勳表示，要採用何種製程並不如像數字一樣簡單，這都有他們的考量，這也顯見黃仁勳針對產品定位以及成本控管的想法。

雖然目前英特爾營收仍穩占全球半導體產業之冠，但在NVIDIA急起直追下，已然成為美國市值最大的半導體公司，要如何在後疫情時代繼續拓展業務，就看黃仁勳如何繼續帶領這頭巨獸前進。

(中時新聞網)