國民黨新北市議員鄭戴麗香，去年7月遭人檢舉涉嫌詐領助理費1589萬餘元，新北地檢署今偵結，檢方認為鄭戴麗香並未將助理費挪作私用，涉嫌貪汙罪部分不起訴；涉犯偽造文書部分，則因鄭戴已認罪，予以緩起訴處分，需上繳國庫30萬元。

據了解，每位新北市議員可聘請6位助理，每人每月最多補助4萬元，加上服務處另外支領的2萬元開銷，約可領到26萬元，新北地檢署去年7接獲檢舉，指稱鄭戴2010年間至去年6月間，指示擔任其助理的楊姓媳婦虛報助理名冊與薪資，鄭戴丈夫與媳婦也提供私人帳戶申報，僅將其中1151萬餘元用做5名助理薪資，其餘1589萬餘元挪為私用。

不過檢調調查發現，根據證人和證物，查無鄭戴將助理費挪用私用的證據，且部分助理費多挪用其他議員事務，符合民意代表費用補助條例「總額不變，彈性多元運用」原則，涉犯貪汙罪嫌部分因罪嫌不足不起訴，涉犯偽造文書罪部分，考量她無前科且深表悔悟，予以緩起訴。

(中時 )