美國國防部日前公布「2020年大陸軍力報告」，指出大陸解放軍將會有4種攻台手段，解放軍正加緊趕工造兩棲攻擊艦，雖還未具備對台兩棲登陸作戰能力，但已有實力攻占金門、馬祖、太平島等離外島。對此，國民黨金門立委陳玉珍則研判，打金門的可能不大，會直接斬首。

美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）周二在華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute,AEI）說，近幾年來，北京徹底軍改，全面改造解放軍的組織結構，加強了它的備戰力，創新力與全球化。且正擴增火箭軍，對接獲預警後發射（launch-on-warning）有更好的準備。美國防部報告稱，在未來5年內，中方能威脅美國的陸基洲際彈道飛彈，可望自100增加到大約200枚，顯示將核武力進行現代化，是北京更廣泛努力的一部份。

《中國時報》3日報導，美國國防部本月1日公布「中國軍力報告」，內容直指，解放軍攻台將有4種手段，將以「海空封鎖」、「有限度軍事行動」、「飛彈攻擊空軍基地、雷達站」，「入侵台灣，突破或繞開海岸防禦，進行緊密結合後勤、空中及海上支援的聯合島嶼登陸行動，在台灣西岸南或北部建灘頭堡」。但該報告也表示，大規模「兩棲登陸作戰」是最複雜、困難的軍事行動，因入侵台灣可能引來國際干預，加上軍力消耗與城市巷戰的複雜，即使共軍成功登台，也會面臨重大政治與軍事風險。

《中評社》3日報導，陳玉珍今受訪表示，因為金門經歷過戰爭，跟解放軍打過戰，反而希望與大陸和平交流，她認為，台海開戰要先取下金門可能性比較低，等於給了本島國軍、美軍多了一些支援時間，並不符合大陸侵台目的，較可能做法是，直接進行「斬首行動」。

(中時新聞網)