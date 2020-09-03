傳出中國製口罩冒充MIT，蔡英文總統晚間在臉書說重話，政府絕對查辦到底，確保防疫沒有破口！檢調單位也正在介入偵辦。
總統說，昨天有藥師通報，發現有業者把中國製的非醫用口罩，冒充成Made in Taiwan的醫療口罩銷售，魚目混珠，嚴重影響了口罩國家隊辛苦累積的信譽。這是令人不能接受的行為。
總統指出，目前，衛生福利部 已經查獲冒充的口罩，停止該廠商的生產和出貨作業，並擴大追查還有沒有其他違規業者。對於違規廠商的行為，政府一定會要求主管機關清查清楚，依法開罰。檢調單位也正在介入偵辦。
總統說，如果有北部民眾買到標示「Carry mask」的口罩，可以在9／4到9／11之間，前往有販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所換貨。
總統表示，違法行為絕不允許，一定查辦到底，不會讓魚目混珠的違規產品，影響口罩國家隊的奉獻和付出！
(中時 )
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