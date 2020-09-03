空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）自2018年推動以來，定位屢遭外界質疑，文化部政務次長彭俊亨日前表示，針對外界聲音，文化部將會再檢視政策，視其必要性做調整。文化部今(3)日公布110年度預算內容，其中便提及，空總台灣當代文化實驗場並未獲行政院核定110年度預算。

文化部說明，空總臺灣當代文化實驗場因都市計畫尚需協調，且計畫需多方諮詢討論，文化部將儘速與各界充分討論凝聚共識，修正公共建設計畫。110年度預算雖未獲行政院核定編列，空總臺灣當代文化實驗場仍將持續執行109年受疫情影響暫緩之預算。

文化部表示，110年預算已於8月底送達立法院，文化部主管110年度公務預算總計編列183.1億元。前瞻基礎建設計畫第3期則有特別預算編列55.61億元（110年度27.63億元、111年度27.98億元）。合計文化部110年度公務及前瞻基礎建設計畫預算共210.73億元。

相較109年度預算，文化部110年度公務預算較109年度預算減少11.18億。文化部表示，減少部分為多項計畫於109至110年度完工或已完成主要工程，包含國家電影及視聽文化中心、國家攝影文化中心、國立傳統藝術中心高雄傳藝園區、國立臺灣美術館等整建相關計畫，以及國家漫畫博物館因原中臺灣電影中心空間不符專業需求正辦理重新選址。

公視董事馮小非日前透露，公視下一個會計年度預算從原先的4年15億雪崩式削減至5年5億9千萬。文化部今也指出，公視預算除前瞻計畫補助外，文化部每年依《公共電視法》規定捐贈公視9億元，協助向行政院爭取並獲核定「110-113年社會發展計畫」，110年獲核定預算4.2億元，合計公視110年預算共14.24億元。

文化部表示，公視下一個會計年度預算雖較109年預算減少2.66億，但109年度因疫情影響之旗艦大戲《勇者系列》（共4420萬元）、《天橋上的魔術師》（共1.55億元）、《斯卡羅》（共1.55億元）及其餘未執行完成之預算等，將於110年度持續執行，未來文化部也將持續協助公視爭取相關預算

文化部於官網公布的110年度預算書中，也包含年度施政目標，文化部長李永得日前提出的「文化倉儲物流園區」列為首要。備受爭議的國際數位傳播計劃(國際影音平台)，文化部則編列10億。文化部表示，考量台灣防疫有成，於國際能見度提升，期待透過國際數位傳播計畫，讓國際更認識台灣於產業、科技、民主、自由、歷史及文化等各方面的發展。

(中時 )