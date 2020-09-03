巨石強森和妻子與兩個幼女，一家四口都感染了新冠肺炎。他透過Instagram語重心長呼籲，新冠肺炎拖累全家人，要粉絲多保重，除了增強免疫力、還要戴口罩、避免群聚。

「我的妻子蘿倫、連同兩個小女孩和我自己，我們的新冠肺炎檢測都是陽性確診，」巨石強森（Dwayne Johnson）在Instagram影片中告知粉絲，一家四口通通感染新冠肺炎（英文：Covid-19，一稱武漢肺炎）。

在鏡頭前看起來精神奕奕，但向來維持強壯健美形象的巨石強森，承認自己被新冠肺炎徹底打敗。（圖片來源：巨石強森IG）

「這是我們家庭經歷過最嚴重的一次煎熬，對我個人也是，」巨石強森說，在確診後2周半到3周的時間裡，2歲和4歲的女兒有一點喉嚨痛，但很快就活蹦亂跳。

相較之下，他和妻子倆就嚴重許多，但是巨石強森並沒有進一步說明自己染疫時的症狀，「感謝老天，我們現在好多了。」

從美式足球員、職業摔角手，到轉戰好萊塢演員，巨石強森多年來一直維持相當嚴謹而規律的運動習慣，也因為體格和健康狀況良好，巨石強森很驚訝自己竟然染疫，而且妻女也無法倖免。

「我希望只有我染上新冠肺炎，但並不是，是整個家庭都感染。」向來維持愛家好男人形象的巨石強森，對於全家都染上新冠病毒，顯得自責。

他說從疫情爆以來就停工在家，嚴守隔離禁令，不過和家族成員互動熱絡，無法避免聚會活動。他也透露感染來源是其他家族友人，但強調沒有人願意染病。

巨石強森提醒粉絲，疫情仍持續流行，要格外當心與他人的互動。「親友要來訪前一天，最好都接受過檢測，確認沒有染疫。」

新冠肺炎疫情肆虐全球至今超過半年，各國隔離禁令也陸續放鬆，讓疫情的發展增添許多變數。醫療專家建議，除了等待疫苗和有效藥物問世，加強個人健康管理與落實防疫措施，才是上策。

「我們都知道，不是每個感染的人，都能像我們這麼幸運能恢復健康，」巨石強森說，他的朋友在疫情期間失去至親，病毒的可怕，讓他感同身受。

他呼籲粉絲不要因為解封而鬆懈，並要積極自保與防疫，「要保持警覺，增強免疫系統，多吃抗氧化食品、維他命、喝夠水，多吃天然食物。」

巨石強森更以抗癌10多年的母親為例，呼籲大家無論如何都要戴上口罩。巨石強森的母親罹患肺癌第3期，接受過手術、化療和放療，儘管慢性阻塞性肺疾病（COPD）造成呼吸虛弱不順，但她仍每天確實戴口罩。

「好好戴口罩防疫，不要管別人怎麼說，這才是正確的、也是負責任的表現，」巨石強森說。

(中時新聞網)