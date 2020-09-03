白羅斯的選舉爭議未停，持續的動蕩也使波羅的海國家感到不安，就在此時，美軍在其鄰國立陶宛，舉行長時間的聯合軍事演習，雖然美國與立陶宛都表示，這是一場防禦性的演習，但是仍然隱約有向白羅斯政府警告的意味，暗示他們不得動用軍隊鎮壓抗爭民眾。

路透社報導，美軍的步兵與戰車部隊，將在本周五抵達立陶宛，並且要在白羅斯邊境，進行為期2個月的部署與軍演，立陶宛政府在星期三晚上發表的聲明表示，這些美軍部隊是將從波蘭抽調，進行的是防衛性能的的軍事演習，並不針對包括白羅斯在內的任何鄰國。

立陶宛陸軍發言人說，美軍在立陶宛的部署會一直持續到11月，包括500名美軍和40輛裝甲車輛，包括M1艾布蘭主力戰車(M1 Abrams )和M2布萊德利步兵戰鬥車(M2 Bradley )。

這些部隊還參加從9月14~25日的國際聯合演習，除了美國與立陶宛，還會有來自法國、義大利、德國、波蘭等國，人數多達1000名以上的士兵參與。

雖然立陶宛不承認，但眼人都看出來，聯合演習與美軍的3個月部署，顯然是劍指白羅斯，

從8月9日的選舉爭議結果以來，盧卡申科得到他的第6個任期，有成千上萬的白羅斯人以各種方式表達抗議，包括上街頭遊行、罷工與罷課。

盧卡申科已經執政26年，是歐洲執政最久的領導人，比俄羅斯總統普丁還長6年。

普丁也是盧卡申科最大的支持者，普丁表示，如有必要，他可以派出維和部隊到白羅斯建立秩序。

對此感到擔心的自然是立陶宛，立陶宛國防部長卡羅布利斯（Raimundas Karoblis）在本月早些時候就說，俄羅斯很可能向白羅斯派兵，這很危險。

(中時新聞網)