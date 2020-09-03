由中華電信主導成立的「台灣5G產業聯盟–中華電信領航隊」已近百家企業加入，形成國內5G產業重要生態系，各項智慧城市創新應用已在全台各地開枝散葉。

中華電信3日展示5G智慧城市應用服務，已在無人機航管系統、智慧巡檢、遠距醫療/照護、智慧停車、智慧農業開花結果，其中，智慧農業方面，嘉義百大青農藉由引進中華電信田間感測設備，得知土壤溫濕及肥分變化，微氣象站則已協助農民增加農作物生產量，另外，高雄毛豆9號經由AI管理顧田水的大數據技術深入分析耕作情形，從數據不斷精進作物的優良品質與穩定產量，成功創造全台銷售日本第一名的驚人外銷成績。

2020年全球電信商積極5G商轉，中華電信指出，在可預見的未來，人工智慧（AI），與物聯網（IoT）應用將大爆發，無論是自動駕駛、無人機應用、智慧醫療、智慧城市的發展，都和智慧化、萬物聯網的科技發展息息相關。

中華電信總經理郭水義表示，經過多年研發，已與本土企業合作出田間感測器、行動物聯網NB-IoT通訊技術及農業AI管理平台，其中，田間感測器利用微氣象站收集土壤溫溼度、CO2等環境數據，及NB-IoT行動物聯網的特性，已協助農友透過中華電信自主研發管理平台即時取得土壤、氣候等環境資訊，透過中華電信大數據分析，成功協助農友改善耕種行為，降低人事、資材成本及生產風險。

郭水義強調，農業需靠科技轉型升級，中華電信自主開發智慧農業雲端平台，提供科技青農智慧化管理工具，已成功打造智慧農業應用服務生態鏈，未來將持續以「廣結盟」理念與產業夥伴合作，帶動台灣5G產業鏈價值，成為全球5G產業供應鏈重要的一環。

(工商 )