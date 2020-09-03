根據中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）最新消息指出，2020年1月至7月全大陸鋼鐵產量持續增長，有效供應下游需求，行業運行情況持續向好。

新華社3日報導，中鋼協負責人表示，大陸國民經濟運行保持穩定恢復態勢，鋼材需求超出預期，鋼鐵生產高位運行。1月至7月累計全大陸生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為5.1億噸、5.9億噸、7.2億噸，分別年增3.2％、2.8％、3.7％。特別是用於工業生產的鋼材品項增速較高，顯示製造業較快恢復對鋼材需求的拉動效應。

在鋼材價格方面，截至7月底，大陸鋼材綜合價格指數回升至104.52點，月增1.5％，但與2019年同期相比下降4.98點，降幅4.55％。

在鋼鐵投資方面，1月至7月，在全大陸固定資產投資下降1.6％的背景下，黑色金屬冶煉及壓延加工業投資累計增長12.7％，與1月至6月持平。其中民間投資累計增長5.4％，與1月至6月的3.9％相比，提升1.5個百分點。

至於企業效益方面，1月至7月中鋼協重點統計鋼鐵企業實現銷售收入為人民幣（下同）2.47兆元，年增3.3％；實現利潤868.7億元，年減28.6％，降幅持續收窄，其中6月、7月當月利潤與2019年同期相比正增長。

中鋼協負責人指出，近期國際鋼鐵市場出現明顯復甦跡象，大陸建築業在度過南方洪澇災害、夏季高溫期後，將迎來「金九銀十」，帶動建築鋼材需求增長。綜合判斷，大陸鋼鐵業有望繼續保持平穩運行，實現2020年全年生產經營計畫目標。

(工商 )