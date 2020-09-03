明華園戲劇總團創立91年來，代代傳承推廣歌仔戲，鼓勵青年軍接棒。近日將於台北國家戲劇院首演的年度大戲《鯤鯓平卷》，則由總團長陳勝福及明華園當家小生孫翠鳳的長女陳昭婷挑大樑，飾演擁有高強法力的「囝仔公」，與飾演五府千歲的孫翠鳳同台鬥法飆戲。

陳昭婷為明華園總團第三代青年軍，畢業自華岡藝校舞蹈科，現為大地劇團團長。擅於詮釋旦角的陳昭婷，此回為演出《鯤鯓平卷》中的要角囝仔公，歷經一番刻苦訓練，將她習慣的旦行身形調整為生行，才能揣摩「娃娃生」，成為肢體活潑、聲音稚嫩的囝仔公。

陳昭婷表示，自己從3月開始在劇團鐵皮屋排練場密集訓練，在汗水與淚水交織下，從「女人」變成「小男孩」。也透過模仿3歲的兒子，學會孩童行動敏捷、充滿活力的模樣。

陳勝福表示，陳昭婷從小就想唱戲，「我和孫翠鳳常常因巡演而不在家，有次出門巡演好幾天，天空不斷下大雨，國小二年級的昭婷錄一卷錄音帶，對錄音帶說窗外細雨就像她的眼淚，她非常想念我們，就這樣自己對錄音帶唸了半小時。她擅於表達心中感受，也大方展現，小小年紀就展現了表演才華。」

陳勝福表示，唱戲辛苦，但陳昭婷為站上舞台，一路走來不怕嚴格訓練，從青衣演到老旦，可以溫柔婉約、也可以堅毅強悍，吟詩作對、耍槍舞劍都難不倒她，但在《鯤鯓平卷》中卻跨行當娃娃生，幾乎把身上原有的「功」砍掉重練。

陳勝福透露，要飾演娃娃生，通常需幾年磨練時間，陳昭婷準備時間短，除需付出更大的心力克服聲音、身段外，還因囝仔公角色性格層次複雜，讓飾演更具挑戰性，「囝仔公原本是一位平凡的小牧童，但因意外獲得五府千歲的法力，還和五府千歲鬥法爭地，展開神鬼大戰。」

陳勝福表示，囝仔公內心轉折是由善到惡，最後又因不希望神鬼大戰造成人間生靈塗炭，而回歸良善，情緒轉折極有層次，對年輕演員來說很有挑戰性。陳昭婷詮釋囝仔公，更獲得家族讚賞，認為比孫翠鳳更像主角，對明華園來說，也代表青年演員已能逐漸接下傳承大任。

(中時 )