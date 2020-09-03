農曆七月報到，明華園總團年度大戲《鯤鯓平卷》則讓人看見鬼魂也想有個家。國家文藝獎得主、劇作家陳勝國藉由「囝仔公」的民俗傳說，加入穿越元素，讓現代人來去台灣古今200年，看見囝仔公如何與五府千歲為一塊寶地驚動天上人間。

總團長陳勝福表示，傳統戲劇因受限於傳統表演形式，少見本土題材，陳勝國此回首度將本土神仙傳說化為故事，為的就是希望打造台灣神仙故事，讓大眾熟知的民俗故事在舞台上更具藝術性與現代思維。

《鯤鯓平卷》改編自台灣地方傳說，描述五府千歲為尋覓吉地久駐，看上住有囝仔公的寶地，囝仔公雖看似孩童，但卻法力高強，號召出大陣仗鬼神來相助，與五府千歲打得不可開交，直到其他神仙來調停，雙方曾因念及眾生生命而休戰，各退一步。在陳勝國巧思下，則會出現「神與人」、「古與今」的對話。

陳勝福表示，明華園編製神仙戲，一向不以神仙的高強法力或事蹟為重點，而是著重在神仙修練得道的進步過程，《鯤鯓平卷》也是如此，希望劇中傳達的正能量能夠鼓舞因疫情喪志的人們，從中得到溫暖。

(中時 )