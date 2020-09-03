王世均放閃親吻前妻，洪曉蕾笑容超甜。(取自王世均臉書)

昔日「驚世夫妻」洪曉蕾、王世均2016年7月被媒體直擊在戶政事務所辦離婚，10年婚姻正式下句點。然而兩人離婚近4年，王世均今(3日)晚上突然在臉書PO出一張同框洪曉蕾的親吻照放閃，疑似宣告復合，獲得底下網友連聲留言說恭喜。

名模洪曉蕾與王世均曾有過10年婚姻，由於兩人之間的愛恨情仇堪比八點檔，還被媒體封為驚世夫妻，最終兩人和平分手，在離婚當晚還一起大方用餐。當時王世均坦言：「我們做了最後的決定，對我們不能說是最好的選擇，但應該是先這麼決定，對小朋友、對我們、尤其對她（洪曉蕾）都好。」大讚洪曉蕾是他心中永遠的女神，也是一輩子的家人，若生老病痛，還是會打電話給她。

而洪曉蕾則是搞笑宣布：「我不要演了，驚世夫妻已經下檔了。」還有感而發地說若覺得不開心、不適合，就趕快走出來，奉勸大家多愛自己一點。

如今王世均離婚4年，再次於臉書PO出親吻洪曉蕾的照片，還寫下一句：「像極了愛情……」疑似宣告復合的舉動也引來底下親友一陣歡呼，紛紛留言祝賀「世均兄～要幸福啊！天生的一對」、「真愛無誤」。

(中時新聞網)