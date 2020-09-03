前高雄市長韓國瑜晚間po出年輕時的當兵照。(翻攝韓國瑜臉書)

今天是九三軍人節，前高雄市長韓國瑜晚間發文，並貼出他年輕時的當兵照表示，他從18歲到鳳山唸軍校，以身為軍人子弟為榮。網友一看照片便開玩笑說：真不習慣有頭髮。

韓國瑜在臉書貼文表示，今天是九三軍人節，對所有國軍姊妹弟兄來說，是個無比重要的日子。回想他從18歲到鳳山唸軍校，一路到少校軍官退役，身為軍人子弟的他始終以此為榮。軍人的主要職責就是打仗、或是準備打仗，如果沒有英勇的國軍一生為國為民、犧牲奉獻，我們就無法享有今日的祥和生活。感謝所有國軍以及眷屬為國家和平的付出，在這個別具意義的日子裡，讓我們獻上最熱烈的掌聲與最崇高的敬意，祝福所有國軍姊妹弟兄「軍人節快樂！」

針對韓國瑜貼出當軍人時照片，網友紛紛表示，「第二張的韓市長真的超菜的。」、「第二張菜味很重很靦腆。」、「真不習慣有頭髮。」、「年輕時候頭髮真多。」

也有網友說，「韓總晚安，我們無離開，等你號召起義。」、「想念韓市長！沒離開！」、「等您再起，依舊跟隨。」、「韓市長想念您了！支持永遠都在。」、「向曾經的軍人及現役軍人致敬！」、「我們都在等你。」

(中時新聞網)