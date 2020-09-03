換工作是每個人職涯中必經的過程，但對於提離職許多人也不敢貿然行動，需要經過縝密思考。就有網友表示，最近萌生離職的念頭，但是考量到自己的月薪有5萬多，加上已累積到主管級的年資，讓他猶豫不絕是否該離職，於是想詢問網友意見。不過貼文一發網友多數認為，這薪水若是主管階級也太慘，「根本是基層員工。」

原PO日前在PTT上以「五萬多」為題表示，自己目前月薪5萬多，但最近萌生了想離職的念頭，但他卻很困擾，「是不是很多人在離職前就會考慮很久，因為五萬多六萬多已經是主管級的年資了。」沒想到多數網友全歪樓，把焦點放在最後一句話，紛紛討論若是主管階級領5、6萬的薪水那和基層員工差不多。

網友熱烈討論表示，「五萬多主管等級？這基層吧」、「五六萬的主管？好慘」、「五萬主管...什麼公司這麼慘」、「主管都15萬以上，五萬主管是什麼？」不過也有少數網友認真給出意見，「的確會考慮很久，怎麼跟人啟齒自己領這種薪水」、「我覺得要考慮一下，因為再上去的75000-85000通常是經、副理的薪水，除非應徵到經副理，否則五六萬的薪水擋著用，至少比裸辭還好。」

不過也有另一批網友說法表示，在中南部地區多主管薪資都不到五萬「高雄一堆主管才三萬多，超慘」、「中部有的副理也才5萬」、「服務業更不用說了，有的店長也是才4-5萬」、「真羨慕，南部飯店業基層一個月只有2萬8」、「我經理管200個人，月薪也才4萬9」、「我南部主管襄理薪水3萬8給你們參考一下。」

(中時新聞網)