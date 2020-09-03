一名新郎洞房花燭夜當天，因為情緒太興奮還有激動，導致血壓飆升，心臟主動脈大面積堵塞，引發心肌梗塞身亡，剛辦完喜事馬上變喪事，醫生一看這起死亡案例，不禁大嘆「都是媽媽害的」。

大陸一名25歲男子，因為是家中唯一獨子，加上父親很早就過世，母親對他相當寵愛，每天生活就是「茶來伸手、飯來張口」，天天餵食兒子高熱量、高脂肪的滷肉、肥腸等食物，導致男子年紀輕輕，身高160公分，體重已經高達170公斤。

而男子結婚當天，心情愉悅激動，交感神經興奮的狀態下，男子血壓飛升，加速動脈硬化斑塊的剝落、破裂，引發心肌梗塞，男子發作時手摀著胸口倒下，新婚妻子嚇壞趕緊打電話叫救護車，只是當醫護人員抵達現場，男子已經失去命跡象，血壓和血氧飽和度亦持續降低，也因為心臟主動脈大面積堵塞，錯失黃金救援時機。

男子飲食習慣讓醫師直言「母親需要付一定的責任」，每天準備大量高脂肪、熱量的食物，脂肪攝取過量，增加血管中脂類物質，血液變的黏稠度，且體內脂肪過多，血管外壓也會增加，導致血管腔變窄，加速血管阻塞，最終導致憾事發生。

(中時新聞網)