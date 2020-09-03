中華民國不動產協進會今（3）日舉辦第15、16屆理監事交接典禮，在內政部政務次長花敬群的見證監交下，由台中龍寶建設董事長張麗莉接任第16屆理事長！身為即將邁入創會50周年老字號協會的新任大家長，張麗莉表示，除了傳承既有的優質文化，更期待新一任的理監事更加年輕化且國際化。

中華民國不動產協進會於民國62年在創會理事長前大陸建設董事長殷之浩號召下成立，並於兩年後加入世界不動產聯盟（International Real Estate Federation，英文簡稱FIABCI）成為該聯盟的台灣分會。世界不動產聯盟1951年在法國巴黎創立，目前世界各地共有48個分會，成員遍布超過70個國家，會員來自不動產業各界，以及學術界，建築師，律師、公證人等各相關行業之從業人員。

自1996年起，世界不動產聯盟正式成為聯合國社會及經濟理事會（ECOSOC）特別諮詢機構，並積極參與聯合國人居署（UN-Habitat）的各項活動與計劃。其中，雙方共同推動城市繁榮計劃，試圖進一步推廣永續性的都市發展。近年來，隨著因全球經濟成長而帶動的城鎮化現象，世界不動產聯盟更關注到可負擔住宅議題，並在會員捐贈下發行「我們需要的可負擔城市」系列叢書。

龍寶建設便是上述叢書的幕後捐助者之一。在董事長張麗莉的帶領下，龍寶建設成立30年來，秉持著「以努力提升建築生態的實踐者」的心態蓋房子，在台中一路深耕並贏得各界好評。且在2017年選上世界不動產聯盟的開發商暨投資者理事長會主席，為台灣爭取國家的主張！

張麗莉這些年也呼應總會倡議，曾多次在不同場合表示，未來將致力於推動可負擔住宅，希望藉由透過用心的設計，以及向中央建言推動勞動市場的產業升級，以蓋出年輕人也可以負擔得起的好宅。

長期投入國際事務並積極參與世界不動產聯盟運作的張麗莉，也期許未來有更多不動產業界的新血，能夠藉由世界不動產聯盟的平台推動國民外交；另一方面則將全球的新知帶回台灣，使不動產協進會未來能更有效地扮演產官學界之間的重要橋梁，並協助政府研議不動產政策，以推動更健康合宜的居住生活環境。

(工商 )