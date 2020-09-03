為期兩個月「2020澎湖國際海上花火節」3日晚在澎湖觀音亭休閒園區閉幕，漫威團隊精心設計無人機展演及璀璨煙火畫下完美句點。

晚會於晚間7時30分開始，菊之音管絃樂團ROCK BAND帶來嶄新的音樂饗宴，接著特別邀請榮獲中國音超金鐘獎最佳新人獎-李建軒以及金曲獎靈魂歌手-黃小琥實力唱腔壓軸演出征服全場！

澎湖縣長賴峰偉親率縣府團隊現場加油打氣，共同見證今年最後一場次的漫威花火盛會，更要感謝各大贊助商包含興富發集團、新光人壽股份有限公司、澎坊、澎湖福朋喜來登酒店以及澎湖觀光產業代表和各公協會對花火節的支持，展現與澎湖縣府齊心共創觀光榮景的決心。

賴峰偉表示，花火節歷時18年，這是他擔任第1任縣長時首創，每年參與人數節節攀升，今年因為防疫得當，縣府也在解禁後搶得先機，以花火節作為年度觀光先鋒軍攻佔全台觀光市場，從7月6日至9月3日期間20場花火活動成為國旅熱門選擇，澎湖花火節不僅是澎湖觀光的招牌，更是澎湖觀光的驕傲。

期許花火節未來更上一層樓，每年推陳出新，證明老牌觀光活動也能帶給遊客不同凡響的驚喜，而花火節繼去年以煙火搭配無人機創造新亮點之後，今年更是首度異業結盟，與華特迪士尼旗下品牌漫威合作，成功帶動話題，成為媒體焦點。

澎湖縣旅遊處表示，澎湖今年7月觀光人數約為25萬人次，8月觀光人數約為26萬人次，估計整體花火節期間吸引超過51萬人次到澎湖旅遊，三天兩夜遊程估算每人平均消費5000元，約創造25億5000萬元觀光產值，花火節不僅擄獲來自各地遊客的心，也帶動地方經濟成長。

(中時 )