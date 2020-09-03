全球新冠肺炎疫情嚴峻，根據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至台北時間3日上午，全球累計新冠確診病例已近2600萬例，死亡病例逾86萬例，其中美國仍是疫情最嚴重的國家。疫情延燒，世界各國也展開一場疫苗研發競賽，新冠疫苗不僅蘊藏龐大商機，而且儼然成為美國、中國大陸和俄羅斯，尤其是美陸角力的新戰場。

美國政府表示將在11月1日之前大規模分發新冠疫苗，不過不參加世界衛生組織（WHO）等機構共同領導的全球新冠疫苗分配計畫。該計畫目前已有76個富國承諾加入，中國也可能參與。

儘管尚未有任何一款新冠疫苗在臨床試驗證明有效，但世界各國已下單預購至少57億劑。美國總統川普在今年4月推出「神速行動」（Operation Warp Speed），致力在2021年1月前研發、製造並讓全美民眾接種疫苗。華府在7組疫苗研發團隊砸下至少94億美元，並與其中5家公司簽署製造合約，預購7億劑疫苗，包括嬌生集團3月底獲得官方挹注近5億美元資金。

WHO八月初的數據顯示，目前全球約有165款疫苗處於試驗階段，六款已處於第三期臨床試驗階段，其中三款來自中國大陸。英國和美國分別有一款，以及一款德美攜手研發。

中國醫藥集團有限公司董事長劉敬楨表示，該公司的疫苗六月底已經開始第三期試驗，年底前應該可以上市。中國康希諾生物公司研發的新冠疫苗已在6月獲得北京當局批准，供解放軍內部使用。正常情況下，經過三期試驗後，合格安全的疫苗還要經過一系列的程序經核准才能上市。但陸、俄兩國未等疫苗試驗結果出來，就發出許可，招致一些公衛官員批評。

俄羅斯總統普丁8月宣布核准全球第一款新冠病毒疫苗，並透露自己的女兒已搶先接種。這款疫苗不在世衛註冊三期臨床試驗的名單上，其人體測試時間不到兩個月，外界擔憂此一疫苗的功效和安全性。

另外，北京方面宣布7月22日正式啟動新冠疫苗緊急使用，這比俄羅斯宣布批准的時間要早20天左右。中國官方稱，緊急使用有一定範圍和一定時限的限制。目前中國大陸領先全球疫苗研究，大陸的藥廠更表示疫苗量產後，年產能可達2億劑以上。

(中時 )