中信兄弟今（3）日在台中洲際球場與統一獅進行2連戰第2場，先發投手米蘭達投7局僅失1分，打線也有發揮，周思齊3安打猛打賞演出，終場象隊以5比1擊敗獅隊，中止最近的3連敗。米蘭達拿下第7勝（7敗），並獲選單場MVP。

此役米蘭達只被擊出4支安打，送出6K，但有4次四壞球，比賽前半段與獅隊的先發投手潘威倫相持不下，兩隊戰成1比1平手。關鍵在5局下，象隊打者突破潘威倫的封鎖，2人出局後岳東華、周思齊、張志豪、詹子賢連續敲出4支安打，攻下3分突破僵局，取得4比1領先，張志豪的2分打點二壘安打是此役的勝利打點。

7局下周思齊再補上1發陽春全壘打，本季第11轟，並把比數拉開為5比1，勝負底定。周董今天有3打數3安打的猛打賞演出，堪稱表現最搶眼的打者。

米蘭達投完7局後退場，由吳俊偉、李振昌接力，各投1局無失分，守住勝利。敗投是獅隊潘威倫，他先發5局被敲7安、失4分，不過也送出5K，內容差強人意，不算太差，但隊友火力未發揮，最後嘟嘟吞下今年第4敗（2勝）。

(中時 )