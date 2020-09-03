美國政府投注巨資研發疫苗後，川普內閣計劃在11月1日開始發配新冠肺炎疫苗，要求各州加速批准設置疫苗分配中心。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）8月27日致函各州州長，敦促各州加速批准供藥品經銷商McKesson使用的疫苗分配中心。總部位在德州達拉斯的McKesson與聯邦政府簽立疫苗配送協議。

芮斐德在信中表示，「CDC急切地請求您的協助，加速這些配送中心的設置申請，懇請考慮放寬限制，讓設施能在2020年11月1日前全面運作。」

CDC通知各州的公衛官員做好準備，最快有可能在10月底將潛在新冠肺炎疫苗發派給高風險的群體，包括醫療人員、國安人員、照護機構的居住者和員工。 分送疫苗的時機對投入連任競選的美國總統川普至關重要。新冠肺炎奪走超過18萬名美國民眾的生命，美國政府承諾投注數十億美元聯邦資金開發疫苗。

美國食品藥物管理局（FDA）一直積極推動疫苗，FDA局長哈恩（Stephen Hahn）日前受訪時表示，在疫苗完成第三階段臨床試驗之前，給予疫苗緊急批准是合適的做法。

美國政府急於在11月1日前設立疫苗分配中心，再加上哈恩的說法，部分公衛專家擔心，在確定疫苗安全無虞之前，就因為政治壓力急於推出。川普內閣駁斥此類批評，表示美國民眾可以相信疫苗的研發流程。

美國大選於11月3日登場，不過許多選民會在大選日之前以郵寄投票。

FDA疫苗諮詢委員會將於10月22日會面，討論有關疫苗開發、授權與許可議題。

現有三款疫苗在美國進入第三階段試驗，分別是Moderna、輝瑞（Pfizer）與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）。

(工商 )