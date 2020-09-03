汪小菲和大S婚後育有一對兒女，這陣子他為了工作回大陸，不得已和家人分隔兩地，偶爾在微博用文字抒發對老婆孩子的想念，相當感性，但日前他突發文喊話大S：「你妹妹天天營業」，被質疑在吐槽她不工作，引發網友熱議，今（3日）更被曝光和友人買醉的照片。

汪小菲近日被陸媒拍到和友人深夜在KTV聚會，看起來酒喝了不少，走起路來搖搖晃晃，需要靠其他人攙扶才能走穩，更被指可能是太過想念家人才借酒消愁。而日前就有網友發現汪小菲凌晨突在微博發文：「老婆，你妹天天營業，你每天帶孩子，我又不在你身邊。你怎麼想的呢？」

汪小菲被拍到深夜和朋友聚會似乎喝了不少。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

汪小菲一番話，有人解讀為他在抱怨大S不工作，留言反問「你不在身邊，大S一個人帶孩子，你怎麼想的呢」、「還有臉說？」但也有人覺得他並非在調侃大S，只是覺得老婆太少露面，疼惜老婆一個人帶孩子，引發網友正反兩面意見，汪小菲隨後便刪了PO文。

事實上，汪小菲上月深夜才突PO女兒照片，哀怨不知何時才能再見面，接著又曬大S過去美照，感慨道「十年前的徐熙媛，那麼美的徐熙媛，十年前就這麼嫁給我了，何以相報」，思念家人之情流露無遺。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

汪小菲PO文引發網友不同意見。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)