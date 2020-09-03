桃園市議員王浩宇在6月時宣稱有不明人士寄送兩顆子彈給他，信件中還有寫著「留一點口德」的紙條，當時王浩宇的罷免案才剛開始，他的身分以及民眾對他的態度讓警方相當緊張，立刻開始調查，但現在三個月過去了，員警表示因為證據不足，無法找到嫌疑人，檢察官已將此案簽結。

王浩宇因為韓國瑜遭到罷免當日，高雄市前議長許崑源墜樓身亡後的一篇貼文，引發韓粉們的怒火，並且因此展開了罷免運動，而在當月12日，王浩宇則在他的臉書上表示自己收到兩顆子彈，還有著警告紙條，恐嚇意味濃厚。

而據聯合新聞網報導，目前該案經桃園地檢署偵辦，過濾當地的監視器、信件，並且比對相關證據後，仍未發現有任何嫌疑人，該案日前已經由檢察官簽結。

對於該案簽結，沒有找到真兇，身為當事人的王浩宇竟然表示，「找不到就算了」，並表示對中壢警方感到抱歉，增加了他們的業務負擔，但他也不擔心這件事情會對他的人身安全造成危害，相信警察會保護他。

(中時新聞網)