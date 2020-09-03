不少人愛大口吃漢堡，小心這樣大口猛吃會給口腔帶來壓力。近日就有大胃王透露出現「顳顎關節障礙」，恐斷送大胃王生涯，但要注意的是，不少人飽受顳顎關節障礙困擾。

以拍攝大胃王為主題的Youtuber路路，拍影片自曝因為長期吃大量食物，牙齒磨損嚴重，甚至疑似因為長期失眠、壓力大、夜間磨牙、吃太多、咬太硬等原因，帶給負責咬合的顳顎關節不少壓力，導致下顎受傷，出現顳顎關節障礙。

「長期失眠、壓力大、夜間磨牙、吃太多、咬太硬、嘴巴張很大等，確實容易造成顳顎關節障礙，」翡冷翠牙醫診所院長林葳解釋，吃東西需要靠顳顎關節和周遭肌肉帶動，因此如果長時間讓顳顎關節不正常受力，就會比較容易受傷，不過並不代表大胃王就一定會出現顳顎關節障礙。

顳顎關節在哪裡？只要嘴巴慢慢打開，用手摸著耳朵前方，就能明顯感覺到顳顎關節在活動，台灣口腔面顎外科學會指出，顳顎關節俗稱下巴關節，位於下顎骨二側後上端，和顱骨連接，可做為下巴運動的支點。

顳顎關節位於下顎骨二側後上端，和顱骨連接，可做為下巴運動的支點，負責嘴巴開閉的動作，因此講話、吃東西、咀嚼等都需要用到它。（圖片來源：康健雜誌）

顳顎關節障礙（英文：Tempor-Mandibular Disorders，TMD），病人以15～45歲居多，其中女性發生率約是男性的4倍。顳顎關節是很特別的關節，一般人通常不喜歡關節脫臼，但對顳顎關節來說，脫臼才是常態。只要張嘴，顳顎關節就會脫離關節窩，進行一次次的「脫臼」，因此當出現意外撞擊或是其他狀況讓關節韌帶受損時，就會開始出現顳顎關節障礙狀。

主要原因是骨頭和骨頭之間的纖維軟墊，也就是關節韌帶，因為突發的外力撞擊、或是咬硬物、嘴張太久，尤其是夜間磨牙、咬緊牙關這類持續性因素，加上天生關節、韌帶鬆弛，都容易讓顳顎關節扭傷，進一步產生關節韌帶變形、異位及破裂。

「常見的症狀主要有，顳顎關節疼痛及嘴張不開這兩種，」林葳指出。顳顎關節所連結的不只是下顎和頭顱，更在顱、顎、頸的運動鍊間扮演樞紐角色，也因此影響範圍廣泛，嚴重甚至會導致偏頭痛、肩痛、耳鳴、聽力下降等問題。

「其實顳顎關節障礙算是一種文明病，有這樣困擾的人不在少數，因為現代人壓力大，容易會磨牙、咬緊牙關，導致顳顎關節病變，」林葳指出。

以下這些生活習慣容易造成顳顎關節的損傷：

●夜間磨牙或經常咬緊牙關：磨牙及咬緊牙關會對顳顎關節造成壓力。夜間磨牙力道更強，是白天吃東西的5倍之多，且睡得不好磨牙愈嚴重。

●長期咀嚼過硬或有韌性的食物：像是嚼口香糖、咬珍珠或張大口吃漢堡、三明治等，過度重複性咀嚼會加重顳顎關節壓力；緊張時不自覺咬指甲或筆，也可能造成損傷。

●姿勢不良：打電腦時頭習慣往前傾、長期趴睡或家具設計不良，導致頸後肌群及韌帶不當拉扯，疼痛發炎，可能連帶引起顳顎關節障礙。

另外像是全身性疾病（如免疫疾病）、退化性關節炎、結締組織過鬆（如脊椎側彎），罹患顳顎關節障礙的風險機率也高，台大醫院牙科部補綴科主任陳韻之說。

引起顳顎關節障礙的原因很多，從生理構造異常到心理層面都有，如果民眾出現疑似症狀，可就近找平時看診的牙醫，或找專長顱顏顳顎專科的牙醫檢查診斷。

在治療顳顎關節障礙時，要確認病灶是來自關節受傷還是肌肉使用過度。如果是肌肉問題，可以慢慢透過放鬆痊癒，但若是關節一旦受傷，很難回到原本健康的狀態，會慢慢退化，但能透過保守治療預防惡化、緩解疼痛。

咬合板是常見的治療方式，可以調整不當咬合，讓咀嚼肌放鬆，且改善磨牙問題。另外，能運用肌筋膜治療、復健、物理治療、針灸等，都能達到放鬆肌肉效果，緩解疼痛。林葳表示，「無論是關節還是肌肉的問題，都希望病人可以適度放鬆，改善顳顎關節障礙。」

「一定要從生活習慣上改善，基本原則就是食物切小塊和吃東西小口吃，避免帶給顳顎關節太大壓力，」台北慈濟醫院口腔顎面外科主任夏毅然提供3點提醒：

1. 千萬不要像廣告一樣大口吃漢堡、沙其瑪或是燒餅油條

2. 避免吃太多瓜子、堅果、魷魚絲、珍珠等需要咀嚼的食物

3. 法國麵包、牛軋糖這類太硬的食物，也要切小塊、小口吃

除了小口吃東西外，有顳顎關節障礙的民眾，也要注意張嘴儘量不要超過2指寬，夏毅然提醒，尤其是看牙醫時要記得告知牙醫，因為嘴巴張大的動作，會帶給關節壓力，10分鐘就應該休息，否則可能會導致復發。

(中時新聞網)