加利老闆林明進受訪激動表示，口罩品質絕對沒問題，甚至比台灣醫療口罩標準還要高 (影音／中時電子報)

口罩國家隊廠商之一的加利科技遭踢爆，進口大陸製口罩後魚目混珠，偽裝成台製實名制口罩出貨，數量高達337萬片，流竄雙北及宜蘭地區。對此老闆林明進今天(3日)晚間出面受訪，對指控坦承不諱，但也保證絕對不是黑心產品，防護力高達99.8%，比台灣醫療口罩的95%標準還高，更爆料也有其他廠商做一樣的事。

林明進晚間受訪時情緒激動，表示所有責任他願意一肩扛起，但實在無法接受黑心廠商指控。他指出，黑心產品應該是拿劣質品去詐騙消費者，但自己口罩防護數據是最頂尖的，沒有幾家工廠可以和他匹敵，呼籲食藥署快點把口罩送去檢測，讓真相大白，若檢查結果顯示口罩防護很差，或是法院判他詐欺，他都願意承擔。

面對記者提問是否有其他業者做一樣的事情時，林明進表示根據自己了解，的確有這種情形，但詳情他不願透露。

林明進說，最對不起的是自己的員工，跟著他從大年初五就拼命到現在，沒辦法好好休息，導致產能不足，才會去跟友好的大陸廠商協調，以一片0.35人民幣進口，對方起初還認為，台灣口罩價格利潤低，不想跟他做生意，後面才被說服。

至於員工知不知情？林明進表示，員工曾經勸他別這麼做，他們都可以繼續拚，但他回說「你再拚下去，連命都拚沒了，我這壞老闆除了錢，不知道還能給你什麼東西」，更嗆政府「我沒什麼好喊話的，只希望你們快點把我們工廠踢出國家隊」。訪問最後，他也掛保證，自己口罩工廠的員工，薪水絕對是全台灣最好的。

(中時新聞網)