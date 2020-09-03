麗威風場到底有沒有影響飛安，開發商與民航局各執一詞。但在「飛安」大帽子下，此案要翻身頗為困難。表面看起來，這雖只是一樁官民爭議，暗地裡，卻不折不扣是一面反射現行綠能過於躁進的「照妖鏡」。

麗威到底有沒有影響桃機飛安，是一個專業的科學問題。但是為何一個2017年就通過環評，2018年獲經濟部評選第1名風場，已投入26億台幣先期資金的開發案，現在才被宣告有飛安疑慮？

令人不解的是，桃園機場啟用已超過40年，如果有影響到飛機起降、違背禁限建法令，不是早在劃設風場時就應該考慮到？怎會劃了地盤，宣揚世界18個最優良風場有16個在台灣海峽，最後卻成為外商的噩夢。

開發綠能，是始自前總統馬英九執政就啟動政策，經濟部先公布36處離岸風電潛力場址。然後2016年蔡英文接任後，打出2025年非核家園遠景，加速離岸風電開發，不但立刻舉辦「風力發電國際招商大會」，積極向外商招手，2017年通過「風力發電 4 年推動計畫」，為業者排除申設障礙。2018年正式展開離岸風電遴選與競標作業，各廠商插旗各風場，民進黨宣傳潛力風場中完成18案5.5GW容量佳績。

在這樣漂亮的數據下，如果德商達德在桃園的麗威風場真有飛安疑慮，恰恰就照出了政府推動綠能，那種急於繳出帳面成績，實則濫芋充數的弊病。而不僅僅是飛安。包括白海豚數量減少爭議、水下施工影響漁獲，漁民抗爭事件等，都在在顯示風場的規劃並不嚴謹。

飛安不能打折，但要問的是，廠商的損失除了要承擔自己選擇的風險外，難道當初規劃風場、大力宣揚風力好棒棒的政府，沒有一點責任？

(中時 )