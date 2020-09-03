左鎮化石園區最受孩童喜愛的化石挖掘體驗沙坑近日重新啟用，「石間裡的謎雲」藝術棚架成為一大亮點。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

左鎮化石園區最受孩童喜愛的化石挖掘體驗沙坑，原本的頂棚遮蔽不足，孩童在遊戲中易接受過多紫外線，為此，5月28日起暫時封閉，汲取兒童遊戲場經驗並融入化石特色設計概念，近日重新啟用，「石間裡的謎雲」藝術棚架成為一大亮點，有效阻隔陽光直射，一問世就擄獲大人小孩的心。

藝術棚架「石間裡的謎雲」結合園區清水模建築外觀，以考古精神延伸轉化而成，宛如鐘乳石洞般的柱狀雲層，遮蓋住沙層下的化石遺骸，讓孩童在遊戲中挖掘探索；浮頂挑空的布局讓陽光能照射到沙坑，同時避免日正當中的毒辣直曬，陽光與柱影留在沙面宛如日晷，映出時間流淌軌跡，小朋友在活動時能得到適當的遮蔽同時感受光線溫暖。

左鎮化石園區表示，如何將博物館環境與遊戲場所融為一體，一直是園區最大課題，透過沙坑激起小朋友化石挖掘的興趣，同時提供親子互動優良場所。小朋友在遊戲中，除了體驗化石挖掘的過程外，為挖出化石的全貌，更需要細心與耐心，並在團隊合作下學習與他人互動，讓沙坑不單純只是遊具，更富教育意義。

(中時 )