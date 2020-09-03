南投名間鄉發生一起悲劇，4歲的女童原本是阿嬤照顧，今年5月生母帶走後，又暫時寄放在同居人陳男住處，結果慘遭陳男活活打死，遺體被帶回名間鄉老家附近埋屍，警方3日上午帶著陳男前往埋屍地點，挖出尚未腐爛的女童遺體，而29歲的生母坦承與陳男一同搬運女童屍體，掩埋後曾買東西祭拜女兒。

南投分局分局長潘金葉表示，南投地檢署8月中旬接獲檢舉，有1女童行蹤不明疑已遭不測，即指揮南投警察成立專案小組啟動調查，發現女童母親及陳姓友人涉嫌重大，2日拘提兩人到案，由於女童失蹤數月，且嫌犯避重就輕，經專案小組耐心偵訊後，突破2嫌心房，終於在3日清晨至名間鄉尋獲女童屍體。

根據了解，女童生母彭女與前夫育有2子，大兒子10歲、小女兒4歲，但彭女愛玩且交友複雜，當時將女兒帶交給住在台中的陳男後就跑出去玩，連陳男也不知道她去哪；不過，彭女並不是現任女友，陳男被逮堵時與另一名女子同居，現任女友也被列為證人。

警方透露，彭女平時居無定所，有時睡家裡、有時睡網咖，偵訊時向警方坦承與陳男一同搬運屍體、埋屍，至於失蹤這段時間去哪裡，仍說詞反覆，避重就輕，全案依刑法《故意殺人及遺棄屍體》罪嫌移送南投地檢署偵辦。

(中時新聞網)