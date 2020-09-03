林郅為今年從富邦勇士回歸到老東家台灣銀行，他笑說：「沒有適應的問題。」3日於夏季籃球挑戰賽中砍下隊中次高的14分，外加14籃板，與好友兼「小三」、暱稱「愛人」的張博勝攜手率領台銀以82比66痛宰高雄九太。

林郅為曾於2014年SBL選秀會中，以台銀用狀元籤挑走，曾為選秀狀元的他，實力被台銀總教練陳國維看好，陳國維大讚說：「林郅為的防守沒問題，經過富邦的磨練後，回來球團適應得很快並能知道要做什麼。」

陳國維表示，200公分的長人中鋒林郅為在進攻上不夠強硬，感覺一碰就倒略顯可惜，雖平時訓練已有加強這塊了，還是盼他在進攻上能更有企圖心。

時隔3年「鳳還巢」的林郅為笑說：「因教練與隊友都是同個體系出來，比較沒有適應問題。」扛起禁區重責大任的他表示，雖回歸熟悉的紅衫軍，但還是要調適球隊的節奏和戰術。他自信宣稱：「除了守護好禁區，接下來希望能滿足教練期待『強勢進攻』，找回以往霸氣！」

林郅為笑稱為隊友張博勝的「小三」，暱稱為「愛人」的張博勝私下更是對他體貼入微，兩人好交情在球場顯而易見，且打球默契十足、合作無間，今晚開心攜手替台銀一共進帳34分，且拿下台灣夏季籃球挑戰賽第2勝。

(中時 )