不滿旗下麗威風場被民航局指影響飛安，德商達德能源今以11項證據，含出動台德英瑞4家飛安顧問公司背書對桃機飛安無害，痛批民航局裁決「超出法律依據」，呼籲經濟部出來協調，安排第三方做公正飛安評估。公司評估此案目前直接間接損失金額至少40億到50億元，後續會研究是否向政府求償。

桃園外海的麗威風場2018年在經濟部遴選場址中拿到第一名，近日卻遭民航局指設置會影響航空通訊、氣流影響飛機進場問題。導致能源局上月底以「要件不符」退回其電業籌設許可申請，但允許12月底前可補件。如拿不到，麗威就無法興建，正式出局。

達德今天召開記者會，提出11項證據砲打民航局。包括本案場址位在禁建區外，離第一、二跑道有3.1公里，規劃中第三跑道有1.9公里距離。全球有8座國際機場在10海浬內也有風機、航空通訊實際有多個雷達可替代等駁斥影響飛安說法。

同時達德提出台灣的航空教育基金會、瑞典IBG、德國Airbus Defence and Space GmbH、英國Pager Power等中外4家飛航顧問公司意見，指該處風機離桃機有相當距離，對航空通信、助導航、監視設施效能無影響。

因此達德能源董事長王雲怡直指「飛安是假議題」，實際麗威對桃機沒有任何衝擊。至於民航局指稱達德自己做的飛安評估報告都對航空通信有1.76％遮蔽率影響，達德工程計畫總監林世豪喊冤，這僅是單一雷達數字，實際民航管制有很多雷達，不同角度訊號可以補回來。

達德估計，幾年來麗威直接投資金額已達24到26億元，如加計間接投資，總損失在40億到50億以上，後續是否提行政訴願、向政府求償等，正在評估中。

王雲怡指，民航局違反飛安認定已超出《民用航空法》法律要求，這對相信政府抬來台投資的外商是很大困擾。對廠商來說，政府就是一體的，呼籲經濟部出面協調，召集飛安專家或第三方公正單位重做飛安評估解決。

(中時 )