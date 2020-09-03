唐姓越南外配與丈夫離婚，正打官司爭小孩撫養權，3日晚間7時許返家探視兩名幼女，竟遭杜姓前公公開門揮擲鐵條，直接重擊臉部倒地，唐女滿口鮮血送醫，附近鄰居見狀驚嚇報案，警方確定被害者提告，依照傷害罪嫌將杜男函送法辦。

28歲越南籍唐女遠嫁來台，與杜男生下兩名幼女還在念幼稚園，兩年前夫妻離婚，正爭取撫養權，最近收到家事法庭有關子女的探視文書，回前公婆家詢問並探視小孩。

唐女不斷按電鈴激怒屋內的前公公，60歲杜姓男子開門後，拿出勾魚用的鐵條，就往唐女頭上掃，直接擊中對方嘴巴，唐女滿嘴鮮血倒地送醫，經急救後清醒，鄰居見狀報警，警方與杜男溝通1個多小時，在家中取出傷害凶器。

案發後雙方各執一詞，杜男怒指唐女從杜家已拿走數百萬元，懷疑她這次上門又來討錢，同時抱怨兒子離家，留下兩名孫女，都是他與老婆辛苦的隔代教養。唐女則稱只是要探視小孩，就遭毆打。

唐女提告，警方依照傷害罪嫌將全案函送，海東里長郭東勛表示，附近鄰居3日晚間看見杜宅濺血都心驚膽跳，質疑警方第一時間未依照現行犯將杜男逮捕。

警方解釋，警員趕到時，已非傷害罪發生第一現場，因此無現行犯問題，已通報社會局介入，協助申請保護令。

(中時 )