斯里蘭卡海軍發言人周四說，在斯里蘭卡東海岸外，有一艘裝載著約200萬桶石油的超級油輪發生火災，1名船員失踪，另一人受傷。所幸火勢已得控制，儲油區也沒事，沒有原油外洩的風險。

路透社報導，斯里蘭克海軍發言人德席爾瓦（Indika de Silva）說，這艘船支名叫「新鑽石號」(MT New Diamond)，主要失火地點在船支後方，在接到求助通報後，在斯里蘭卡漢班托塔港的兩艘俄羅斯軍艦前往協助滅火。

德席爾瓦說：「我們還需要國際協助，所幸，該船的儲油區域沒有受到任何損害，火勢也有控制。」

「船上有23名船員，一人仍下落不明，另有一人受傷，傷者已接到斯里蘭卡治療。」

斯里蘭卡空軍拍攝的照片顯示，加油機的部分受到了嚴重破壞，位於貨艙後面的橋上冒出濃濃的黑煙和火焰。

新鑽石號的失火點在後方。(圖/路透社)

據船舶網站Refinitiv的資料，新鑽石號由印度石油公司（IOC）所租用，是一型超大型原油運輸船（VLCC），可滿載約200萬桶石油，具有雙船殼的設計，安全性高。

新鑽石號是從科威特出發，它的目的地是印度的帕拉德普港(Paradip)。

斯里蘭卡海洋保護局表示，船隻已失去動力，因此雖然沒有破損，但仍需採取措施防止油輪沉沒與可能的漏油。

新加坡船舶經紀公司BRS Baxi表示，雖然具有雙船殼的設計 VLCC 安全性高，至今也沒有同型船的沉沒事件，但是一但發生洩漏，環境災難也勢是空前的，所以必須快速處理。

(中時新聞網)