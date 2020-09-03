最新一輪中印邊境衝突中由印方傳出一名藏族軍人死亡及多人受傷，網上亦流傳該死亡印軍的照片及姓名、軍銜，但皆未獲證實。大陸外交部則完全否認有傷亡，指稱過程中沒有肢體接觸，不可能有傷亡。

據《多維新聞》引述印媒報導指出，此輪中印衝突地點位於班公湖南岸的熱欽山口附近，印軍先行進入大陸實控線一側4公里，並拆掉解放軍的監視設備，陸方要求印方立即撤回。

據傳是由流亡藏人組成的印軍特殊部隊成員尼瑪頓珠，在這次印中衝突中死亡。（圖／微博@南海的浪濤）

而來自印度方面的消息稱，陸方與印方駐軍發生衝突後，有一名叫尼瑪頓珠（Nyima Tenzin）的51歲藏族軍人，他任職「印藏特種邊境部隊」（SFF）的連長。尼瑪頓珠一說死於地雷，一說死於頸部中彈。此外，與尼瑪頓珠同屬一個連隊的24歲的頓珠洛登（Tenzin Lodhen）則受重傷。

在大陸外交部的例行記者會上，外媒詢問有關印方「藏人部隊」的說法，以及一名藏族的印度軍人死亡，發言人華春瑩回應稱，此次中印邊界摩擦，中印官方均證實無肢體衝突、無人員死亡，此時散佈「印軍藏人士兵喪生」消息，其居心何在，昭然若揭。

對於外界提及的印軍「藏人部隊」，華春瑩表示，所謂「流亡藏人」、「美國中情局」等說法，很發人深省，可以好好好地思考西藏問題的來龍去脈，以及美國所扮演的角色。中國的立場很清楚，堅決反對任何國家以任何方式為「藏獨」勢力從事分裂破壞中國的活動提供便利。

報導說，資料顯示，SFF是印軍中由流亡藏人組織的武裝力量中的一支，另一支為「印藏邊境員警部隊」（ITBP），均主要在中印邊境地區活動，後者曾參與2017年的「6·18洞朗對峙事件」。這些雖名義上屬印度內政部，實際是印度情報機構在操作，背後更有美國中情局的影響。他們在中印邊境地帶活動，一旦爆發戰事，可以利用體貌特徵相似特點，作為先頭部隊進行化裝偵察或者空降、滲透到大陸軍隊後方展開游擊與顛覆活動。

(中時新聞網)