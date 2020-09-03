葉姓男子的妻子、弟弟凌虐10歲單親女童，抓她頭撞凹牆。（翻攝照片）

台中市葉姓男子與妻子及弟弟住進陳姓單親媽媽家，去年趁陳女常不在家，看陳女的10歲女兒年幼無依竟凌虐為樂，針刺、香燙滿腿、抓頭撞凹牆，並體罰、罰吃貓飼料，葉弟還猥褻，台中地檢依凌虐幼童等罪名起訴3人。中市社會局指出，去年10月接獲通報後提出獨立告訴，在去年依違反兒少權法公告葉景隆姓名，並裁罰他及妻子各6萬元。

社會局家防中心主任侯淑茹說，去年10月7日接獲通報調查女童非家人虐待，該局評估有其他家人的照顧資源未特別安置；該局思考需要要積極介入，因此提出獨立告訴，媽媽在很短時間也安排外縣市的家人照顧。

侯淑茹指出，女童剛開始時有情緒壓力，出現大叫行為，開始接受心理諮商；今年7月份完已成，現在與家人互動、上學穩定，照顧也無問題；外縣市政府也持續追蹤孩子與家屬的照顧狀況。

侯淑茹表示，女童獲救後社會局安排心理諮商，雖未具體表達心理創傷行為，且未出現明顯心理創傷，但因受虐，擔心她有心靈創傷，仍持續安排心理諮諮商；因女童媽媽將她交給外縣市親屬照顧，該案亦移給外縣市社會局持續追蹤，目前恢復良好。

社會局強調，該局在去年12月5日已依兒少權法「任何人不得對兒童及少年身心虐待。」裁罰加害人葉姓男子及其同居人各6萬元罰鍰，並公告姓名在案。台中地檢署今依最重可判5年的妨害兒童發育罪，將葉男等3人起訴；葉弟另依強制猥褻罪起訴。

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(中時 )