包含七名諾貝爾獎得主在內的100多位經濟學家近日發表公開信，呼籲參議院否決美國總統川普提名保守派經濟學家薛爾頓（Judy Shelton）擔任聯準會（Fed）理事一案。此信與70名前Fed官員與職員8月連署信件內容一致，兩者皆認為薛爾頓對於貨幣政策的觀點「過於極端、欠缺考慮」。

這些經濟學家在信裡表示，Fed應維持超越黨派傳統，同時質疑薛爾頓適任資格。信中寫道：「薛爾頓過去發言與紀錄，顯示她並不適合擔任理事。」

薛爾頓曾在川普2016年競選總統時擔任顧問，她的看法背離主流，包括批評Fed利率決策、主張回歸金本位制，甚至質疑聯邦存款保險的必要性。批評者認為，薛爾頓主張過於偏頗，進入Fed後可能貫徹川普意志，進而危及Fed獨立性。

川普今年1月提名薛爾頓擔任Fed理事，此案7月時獲得參院銀行委員會通過，目前正等待全體參議員投票。

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