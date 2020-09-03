晶片巨擘英特爾（Intel）2日發表新一代晶片的同時，也推出新的公司標誌，這是英特爾創立51年來，第三次更換標誌。

英特爾第四代標誌承襲一貫的極簡風格，除去前版圍住英特爾字樣的圓弧線。前一代標誌自2006年開始使用。新一代標誌簡化了字體，色彩也更明亮，代表英特爾的進展已跨出電腦晶片。

英特爾行銷長沃克（Karen Walker）2日表示，公司經歷了數年的演進，從處理器到趨動人工智慧至物聯網的軟體，但品牌識別（brand identity）「大致維持原樣」。

沃克在聲明稿表示，新的品牌標不僅代表英特爾創造的技術，也是人類心靈手巧與創新的化身。

沃克指出，新標誌與前一代的差異並不大，標誌的字首字母i依舊是小寫，i的點亦維持方形，公司此舉是有用意的。重新設計的標誌更現代化，為品牌帶來新的「面向和寬度」。

此外，藍色依然是英特爾新標誌的經典基礎色調，日後英特爾將會增加不同的色彩變化，加深標誌的深度，並讓視覺識別更現代化。

除了公司標誌外，「Intel Inside」貼紙也會重新設計，英特爾廣告的招牌音樂商標，將在2020年稍晚推出更現代化的版本。

英特爾於1969年發表原版標誌，Intel Inside的標誌在1991年推出，前一代標誌於2006年開始使用。

英特爾2日發表第11代Core電腦處理器，並推出新的晶片品牌Evo，將結合英特爾的繪圖處理器，該產品將用於高階筆電。

英特爾發表新標誌之際，正值公司面臨多重挑戰，包括延後發表7奈米晶片、來自超微（AMD）和安謀（ARM）的競爭日益激烈，而且蘋果近期宣布，Mac電腦將逐漸捨棄英特爾晶片，改採用以安謀為基礎自家設計的晶片。

(工商 )