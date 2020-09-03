加利科技公司遭踢爆，將大陸製口罩混入口罩國家隊販售，8月起進口的337萬片流入雙北、宜蘭，今（3）日食藥署宣布，明起至11日，民眾可以拿有carry mask鋼印的口罩進行換貨。網友得知消息後忍不住諷刺，「之後會嚴格把關瘦肉精美豬，你信不信」？

食藥署記者會上指出，加利科技公司八里廠8月起輸入337萬片的非醫療用口罩，在廠內分裝、改標，以醫療用名義混充醫療用銷售，遭到新北三重的一名藥師發現後通報。

網路上對此討論不斷，網友就在PTT上拿近期的瘦肉精美豬風波來酸，「說個笑話，食品藥物管理署（食藥暑）之後會嚴格把關瘦肉精美豬，你信不信？反正我是信了」。

其他網友也在底下一面倒留言狂酸，「怕爆，這種品管說守護大家健康」、「這次也不是政府把關抓到的，是藥師主動去反應的耶」、「老闆會自律、廠商也會自律」、「你想買都買不到!!!!」、「進了又怎麼樣，你可以不要買阿，有人逼你買？」。

食藥暑說明，加利在台灣生產的口罩印有Carry mask的標示，大陸製的口罩也有同樣標示，已混入實名制口罩銷售通路。明起至11日，只要民眾領到這個字樣的實名制口罩，都可到藥局、衛生所換貨，不需持健保卡，只要帶上口罩即可。

(中時新聞網)