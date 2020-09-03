前高雄市長韓國瑜今天發文慶祝軍人節，感謝所有國軍以及眷屬為國家和平的付出，他獻上最熱烈的掌聲與最崇高的敬意。對此，有粉絲團表示，韓國瑜臉書貼文20分鐘後，直衝2萬人按讚，1小時候更飆升至4.5萬按讚數，國民黨內先找一個出來看看。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」隨後在臉書貼文，表示軍人節對韓市長的意義重大！軍人出身的他，一定能了解保家衛國的那份沈重壓力。粉專觀察發現，韓國瑜發文「20分鐘2萬讚」，對於先前國民黨曾有人喊告別韓流，粉專說，國民黨內先找一個出來看看，然後再來喊告別韓流。

而韓國瑜臉書第二張照片，是韓國瑜今年任內，在3月29日上午8時在壽山忠烈祠舉行春祭國殤暨軍人忠烈祠典禮，由他擔任主祭官，並率領軍方代表、市府首長代表陪祭，步入祠堂的照片。當時也有不少民眾共同陪韓國瑜向陣亡的「黃花崗72青年烈士」致敬。

此外，韓國瑜卸任高雄市長後，仍有許多韓粉不斷拿過去韓國瑜市長時代的治水成績，來對比陳其邁市府的應對處理、讓陳其邁必需不斷回應，陳其邁日前受訪時不禁表示，「韓國瑜目前已經離開高雄了，現在他要面對的是市民」。結果這話又惹不少韓粉不快。如今韓在軍人節一貼文，立馬發威，顯示就算離開高雄、人氣還是強強滾。

前高雄市長韓國瑜，任內軍人節前往參加高雄忠烈祠公祭活動。（圖／高雄市政府）

(中時新聞網)