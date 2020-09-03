國泰金控宣布，智能客服「阿發」再升級，以新一代自然語言理解技術，搭配三維意圖架構模擬人腦思維模式，應用場景從原本的國泰世華銀行、國泰人壽，拓展至國泰產險、國泰證券與國泰投信；「阿發」自2018年推出至今每月使用人次將近 90 萬人次，兩年以來成長 10 倍。

阿發讓國泰金控成為全台首家提供集團全場景智能客服的金融機構，以創新技術提升用戶的對話與服務體驗。

國泰金控資深副總經理孫至德表示，數數發中心將智能客服「阿發」在銀行與人壽成功導入經驗，拓展至產險、證券與投信，讓全集團用戶能享受更全面與貼心的服務，並且不斷提升技術，讓複雜的問題透過簡單對話就能迎刃而解；未來國泰會規劃更多元的應用面向，讓阿發從智能客服邁向全方位智能助理。

國泰金控數數發中心透過首創「三維意圖大腦思維」進行模型訓練，讓阿發的AI大腦結構比照人腦，回應問題時能在1秒內，快速分層梳理用戶的三維度意圖，包括：服務類別（如：信用卡服務）、操作行為（如：查詢）與執行項目（如：交易明細、可用餘額）。

若遇到語意不清的問題，「阿發」將盤點自身知識與業務範圍來推敲可能的答案，並以多輪對話釐清問題，提升問答準確率。

即日起，國泰用戶將能在國泰產險智能客服「阿發」中，全年無休享受個人化服務，包括：旅綜險與車險保單查詢、事故通知等，可望大幅降低旅遊高峰期的話務需求，也能為用戶即時處理緊急突發狀況，如旅遊險保期變更、道路救援呼叫等。

國泰證券用戶則能在智能客服「阿發」中享受業界首創服務，只要告知時間、標的、金額，即可以對話方式申購「定期定額」股票，提供投資新手和小資族更便利的理財服務；或問阿發就可以立刻查詢大盤個股報價、交割金額、交易帳務等。

國泰投信「阿發」則提供基金申購與查詢、個人投資紀錄與帳務資訊等功能，並能透過多輪對話，引導新手用戶，降低投資操作門檻。

(中時 )