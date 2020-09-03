可以看見這群可愛的小朋友們在排隊等待結帳。(圖擷取自臉書社團我愛全聯-好物老實説)

可以看見排隊等待結帳的小朋友更是自備購物袋，讓網友大讚是個很棒的機會教育。(圖擷取自臉書社團我愛全聯-好物老實説)

連鎖超市全聯福利中心，商品眾多齊全是許多婆媽的好朋友。就有網友表示，因今(3)日市場休市，所以到全聯採購，沒想到踏入門口後就被眼前這幕萌翻。原來他遇見了一群可愛的「小小兵」在全聯進行戶外教學。只見這群小朋友井然有序的排隊等待結帳，但人數眾多，也讓網友忍不住笑翻說，「請支援收銀。」

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中貼出一連串超萌照片，自己在逛全聯時被一群可愛的小朋友包圍。因為今日市場休市，他便一大早去全聯採購，沒想到幸運的遇到一大群小朋友在全聯進行「戶外教學」，原PO也笑稱「我記得以前我們家小朋友們都去大賣場逛大街，現在小朋友們都改去全聯。」

此外，原PO也補充表示，全聯員工說，這群小孩也同樣身為消費者，因此貼心的為這群小萌友們多開一道結帳窗口。他說，這群小朋友「買糖，買餅乾，一個小朋友平均消費大概10~30元左右。」更棒的是小朋友還自備購物袋，直說這是個很好的機會教育。

貼文一發也萌番眾多網友，「很好的機會教育，還自備購物袋呢」、「真可愛的小朋友！」、「被可愛融化了！」此外，也有不少網友分享自身經歷「兒子幼兒園時候，學校也是有去7－11教學，老師讓小朋友金錢觀念和算數練習」、「我也有帶學生去過，一人50元，計算買什麼可以剩最少錢或剛好，算對才能去架上拿物品買」、「我們公幼時也去過，分組去採買照片上的商品就算過關然後買回去煮來吃或分給孩子們吃。」

(中時新聞網)