雖然科學持續進步，但牽扯到鬼神方面的事情，真的不要太鐵齒。台灣早期曾掀起一股「碟仙潮」，當時出現不少光怪陸離，無法解釋的事件，甚至令教育部一度發公文禁止一系列行為。媒體人許聖梅在節目中就分享一件在當時所發生的一起慘案，關於4名高中生在學校玩碟仙的靈異經驗。

許聖梅在謝震武所主持的談話性節目《震震有詞》中分享，一位網友小惠在網路上發表有關於她父親高中時玩碟仙的恐怖經歷。許聖梅指出，小惠爸爸在高中暑假，正值農曆七月深夜時，和另外3名宿舍好友一時無聊，決定玩起召喚儀式「碟仙」。

4人就定位，手指指向碗公後便開始邀請碟仙降臨。甲同學首先發問「是你嗎？」隨後得到「是」。小惠爸爸接著問「你是男生嗎？」碗公指向「否」。但接下來，乙同學卻問「你漂亮嗎？」馬上被旁邊3人狠瞪，隨後怪事便開始發生。突然間，桌上的碗公開始繞著「是」、「否」之間瘋狂旋轉，完全停不下來。

甲同學見情況不妙，趕緊做收回儀式，高呼「碟仙碟仙請回位」。旋轉的碗公隨即向外噴出，連坐在位子上的也一起被甩飛到門邊，其中以丙的傷勢最重，當場頭破血流。正當意外發生，小惠爸爸卻看著乙同學呆坐在地板上，不停對著天花板發呆，當他抬頭一看，才驚現上面有一位長髮女子面朝下，張著血盆大口直瞪著乙，當場愣住。

隨後，小惠爸爸留下發愣的乙，和甲同學一起帶著丙去就醫，沒想到從醫院一回到宿舍，就聽到一群人在宿舍門口尖叫，穿過人群才發現七孔流血的乙倒在地上，血肉模糊墜樓慘死。更發現乙手上拿著召喚用的碗公和紙，紙上有一句用血寫出的「你覺得呢？」

這故事從爸爸口裡聽來後，小惠後來才想起，在她小時候回啊嬤家時，曾看到院子裡有一位長髮女生，整個晚上都盯著爸爸。聽完故事後，許聖梅說「這就是為什麼當時教育部會禁止完碟仙，因為有太多事情無法去做解釋。」主持人謝震武也說「不是說七月，能不要完這個（碟仙），千萬不要碰。太怪了！這些東西」。

(中時新聞網)