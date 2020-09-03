亞洲古國尼泊爾，向來給人靜謐祥和的感覺，但3日在首都加德滿都以南的藝術之都─拉利特普爾，爆發數千民眾與警察衝突的混亂場面，造成數人受傷。

原來都是為了印度教和佛教一年一度的重頭戲─戰車節（Rato Machindranath），大批民眾在拉利特普爾街頭聚集，想要一睹5層樓高大車上的紅色女神雕像。

這項節慶預告雨季到來，豐收與繁榮。對尼泊爾人來說，戰車節意義非凡，通常雕像會在市區內巡迴1個月。

不過，尼國政府自3月起，就禁止所有戶外慶典和宗教聚會，以避免新冠病毒散播。雖然全國性的封鎖已在7月解除，但加德滿都周邊區域，自上月起再度封城，民眾被禁止離家。對悶了好幾個月的尼泊爾人來說，雖然疫情讓今年節慶泡湯，但雕像還是停在大戰車上，他們就是想要外出。

尼泊爾的藝術之都─拉利特普爾，爆發數千民眾與警察衝突的混亂場面，造成數人受傷。(路透)

警方出動催淚瓦斯和強力水柱，驅離違法上街的人群。(美聯社)

於是幾千人違反防疫規定跑出家門抗議封鎖，他們挪動大車，穿著鎮暴裝備的警察趕到，以水柱和催淚瓦斯驅散人群，民眾則以石塊還擊，雙方混戰數小時，甚至戰到城內的小巷弄。

儘管防疫措施嚴苛，不過尼泊爾的新冠確診數仍持續升高，光是3日就新增1228例，累計已有4萬2877例，257死亡。

(中時 )