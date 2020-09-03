自家桃園麗威風場被指影響飛安，德商達德能源今天槓上民航局，指「飛安室是假議題」，並呼籲經濟部出面組織第三公正單位評估飛安，解決爭議。不過經濟部以「怪怪的」拒絕，認為須由開發商與民航局協商是否重做評估報告。至於能否延長電業籌設許可執照，須看廠商理由是否有「不可究責」因素。

對於出面協調呼籲，經濟部長王美花對說，民航局作出最終認定確實會影響飛安，這是主管機關見解，不是經濟部要出來協調。假設最後說不行(不准申設)，它(達德)也有法律程序可以走，「在飛安這塊沒辦法通過，我們也遺憾。」

經濟部能源局表示，此案申請的電業籌設許可，其實去年底就已經到期，只是依照行政契約，給予一年緩衝期。因廠商遲遲沒有拿到飛航同意書，8月底先以「要件不符」退件，緩衝期是到今年12月底前可補件。

對於達德要經濟部出面找專家重評飛安，能源局說由他們找「怪怪的」，建議還是由開發商跟民航局去談，找出一個大家可接受的公正單位去做。

而達德希望可以延長籌設許可申請期限，以利補做評估。能源局說，法令對所有業者有一致性與公平性要求，無法單方面給予延期。但合約中有不可抗力、不可究責原因可以主張，達德如果提出合理理由，該局會再去檢視。

(中時 )